Chine : Songtsam ouvre sa nouvelle adresse de luxe à Kunming

Le groupe hôtelier Songtsam annonce l’ouverture en soft opening de sa nouvelle adresse à Kunming, capitale du Yunnan : le Songtsam Linka Kunming.
Situé sur les rives du lac Dianchi, surnommé le "lac du printemps éternel", cet établissement se présente comme une retraite urbaine multifonctionnelle, mêlant hébergement, art, culture et expériences locales.
Longtemps associé aux paysages himalayens, Songtsam transpose son identité culturelle dans un contexte urbain.
Le Linka Kunming illustre cette évolution vers un environnement citadin, tout en conservant le calme et la profondeur culturelle caractéristiques de la marque.
Conçu par l’architecte Wang Shu, lauréat du prix Pritzker, le bâtiment de 22 000 m² réinterprète les traditions locales du Yunnan et intègre des références tibétaines dans un design contemporain et apaisant.
L’établissement comprend 53 chambres et suites, dont trois villas, avec des superficies allant de 51 à 202 m².
Restauration, bien-être et culture
Le Songtsam Linka Kunming abrite quatre restaurants, un spa holistique, un centre de fitness, une piscine, des espaces d’exposition artistique, un concept-store et plusieurs lieux de socialisation ouverts aux visiteurs et à la communauté locale.
Sa table signature, Jing, dirigée par le chef doublement étoilé Huang Jinghui, propose une cuisine chaoshan et cantonaise revisitée, mariant techniques chinoises et influences occidentales dans un style créatif et raffiné.
Situé au 28 Hongta West Road, dans le district de Xishan, l’hôtel bénéficie d’une proximité avec le centre-ville tout en conservant un environnement naturel préservé.
À environ une heure de l’aéroport international de Kunming, il constitue une porte d’entrée vers les autres itinéraires Songtsam dans le Yunnan et les régions d’altitude.
