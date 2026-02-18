Le Tourisme Irlandais à la rencontre des agences de voyages en régions

Le Tourisme Irlandais repart à la rencontre des professionnels français.
L’organisme organisera trois déjeuners-formation en régions, à Lyon le 24 février, à Rennes le 25 février et à Nantes le 26 février 2026.
Ces rencontres s’inscrivent dans un contexte particulièrement porteur pour la destination. En 2024, l’Irlande a accueilli plus de 408 000 touristes français. Ces derniers ont généré 3,6 millions de nuitées et dépensé plus de 398 millions d’euros.
La France se positionne ainsi comme la quatrième source de revenus, de nuitées et de visiteurs étrangers pour l’île.
Chaque événement se déroulera selon un format identique : de 12h00 à 12h30, l'accueil des participants autour d’un verre et un temps de networking, puis de 12h30 à 14h00 un déjeuner assis.
Pendant ce déjeuner, chaque partenaire disposera de cinq minutes pour présenter ses produits ou sa destination aux professionnels présents.
Les agents de voyages, tour-opérateurs et groupistes peuvent encore s’inscrire aux rencontres de Rennes et Nantes en contactant : Irlande-workshop@groupexpression.fr
Des partenaires aux offres variées
Plusieurs acteurs irlandais seront présents pour promouvoir leurs produits auprès des agences françaises :
- Abbey Group (Lyon et Rennes uniquement) : le DMC propose des services en Irlande et au Royaume-Uni. Il est spécialisé dans les groupes, le luxe, les incentives et les événements, avec un fort engagement en matière de durabilité.
- Holiday Ireland Tours : ce réceptif majeur depuis 1977 est reconnu pour ses programmes personnalisés et son expertise sur le voyage en groupe.
- Tailor-Made Tours : spécialiste des randonnées sur-mesure en Irlande, avec des séjours guidés ou en liberté de 5 à 15 jours.
- Doolin Ferry Company : compagnie maritime primée en 2024, opérant des traversées vers les îles d’Aran et des excursions aux falaises de Moher, avec une approche axée sur le tourisme durable.
- Killary Fjord Boat Tours opère des croisières sur le seul fjord d’Irlande, au cœur des paysages du Connemara, avec une offre adaptée aux groupes et circuits organisés.
- Lough Ree Distillery : cette distillerie artisanale propose des expériences immersives comme la "Gin School" et des activités adaptées aux groupes et incentives.
- Sneem Hotel : un établissement 4 étoiles situé sur le Ring of Kerry, offrant 69 chambres et 28 appartements, avec vue sur mer ou montagne.
- Vintage Tea Trips élabore des visites touristiques en bus vintage à Dublin, combinées à un afternoon tea et à des commentaires sur les sites emblématiques de la capitale.
Nouvelle campagne publicitaire
Ces déjeuners seront également l’occasion pour le Tourisme Irlandais de présenter la nouvelle campagne de communication, intitulée "Irlande, bien plus qu’un voyage".
Déployée en télévision et sur les plateformes vidéo digitales jusqu’à fin mars 2026, cette campagne entend valoriser à la fois les lieux emblématiques et les expériences authentiques.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
