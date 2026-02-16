Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration

Dans le détail, le futur navire pour Norwegian Cruise Line affichera une jauge brute d’environ 227 000 tonnes et pourra accueillir plus de 5 000 passagers.



Pour Regent Seven Seas Cruises, positionnée sur le segment de l’ultra-luxe, le nouveau paquebot atteindra 77 000 tonnes de jauge brute et comptera environ 822 couchettes.



Enfin, le navire destiné à Oceania Cruises totalisera 86 000 tonnes pour une capacité d’environ 1 390 passagers.



Les trois unités intégreront des innovations technologiques avancées et des dispositifs renforcés en matière de durabilité environnementale et d’efficacité énergétique, dans la continuité des engagements des deux groupes en faveur d’une croissance responsable.