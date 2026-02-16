TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration

Des livraisons prévues jusqu'en 2037


Fincantieri renforce son partenariat avec Norwegian Cruise Line Holdings en décrochant une commande pour trois navires de croisière de nouvelle génération, destinés aux marques Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises. Ces unités seront construites dans les chantiers italiens du groupe, avec des livraisons prévues entre 2036 et 2037.


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 17:45

Fincantieri renforce son partenariat avec Norwegian Cruise Line Holdings - Depositphotos.com @tesapida
Le constructeur naval italien Fincantieri annonce avoir décroché une commande auprès de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd pour la construction de trois nouveaux navires de croisière.

Un contrat qui renforce un partenariat de longue date entre les deux groupes et consolide la visibilité industrielle des chantiers italiens jusqu’en 2037.

Les trois unités seront respectivement destinées aux marques Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises. Chacune sera construite comme navire jumeau des dernières unités déjà livrées par Fincantieri pour ces compagnies.

La construction sera assurée dans les chantiers italiens du groupe, avec des livraisons prévues entre 2036 et 2037.

Si le montant précis du contrat n’a pas été communiqué, Fincantieri indique qu’il s’agit d’un accord "très important", soumis aux conditions habituelles de financement.

Des unités aux standards technologiques et environnementaux élevés

Dans le détail, le futur navire pour Norwegian Cruise Line affichera une jauge brute d’environ 227 000 tonnes et pourra accueillir plus de 5 000 passagers.

Pour Regent Seven Seas Cruises, positionnée sur le segment de l’ultra-luxe, le nouveau paquebot atteindra 77 000 tonnes de jauge brute et comptera environ 822 couchettes.

Enfin, le navire destiné à Oceania Cruises totalisera 86 000 tonnes pour une capacité d’environ 1 390 passagers.

Les trois unités intégreront des innovations technologiques avancées et des dispositifs renforcés en matière de durabilité environnementale et d’efficacité énergétique, dans la continuité des engagements des deux groupes en faveur d’une croissance responsable.

Une visibilité industrielle jusqu’en 2037

Pierroberto Folgiero, directeur général et administrateur délégué de Fincantieri, s’est félicité de cette nouvelle commande qui "renforce davantage la collaboration avec un partenaire prestigieux et visionnaire".

Selon lui, ce contrat s’inscrit pleinement dans le plan industriel 2026-2030 de l’entreprise, axé sur le leadership, l’innovation et la transformation du secteur naval.

Il permet également d’assurer une charge de travail solide pour les chantiers italiens jusqu’en 2037, ouvrant la voie à de futurs investissements dans les capacités industrielles, la digitalisation et la construction navale durable.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias