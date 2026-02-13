Ponant Explorations renforce sa visibilité en agences avec une nouvelle série de vitrophanies

Une opération financée par la compagnie

Ponant Explorations déploie depuis le mois dernier une nouvelle série de vitrophanies à destination des agences de voyages partenaires. Ce dispositif de communication en point de vente, lancé en 2017, vise à renforcer la visibilité de la marque et à accompagner la mise en avant de son offre auprès du grand public.



