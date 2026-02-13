Ponant Explorations renforce sa visibilité en agences avec une nouvelle série de vitrophanies

De nouveaux visuels Ponant Explorations sont disponibles depuis le mois dernier, l’occasion pour les agences de voyages d’habiller leurs vitrines @Ponant - Youtube
De nouveaux visuels Ponant Explorations sont disponibles depuis le mois dernier, l’occasion pour les agences de voyages d’habiller leurs vitrines.
Entièrement financés par la compagnie, ces supports sont conçus sur mesure afin de s’adapter aux façades des agences. En 2025, plus de 120 points de vente ont déjà opté pour cette opération.
Parallèlement, la compagnie met en avant une intensification de son activité événementielle en 2025, avec plus de 100 rendez-vous organisés en France et en Europe et près de 3 200 clients et prospects rencontrés.
Ponant : des évènement pour les clients des agences
Au cœur de ce dispositif figure la tournée « Instants Bleus », organisée auprès des agences partenaires et de leurs clients.
Ces événements ont permis aux équipes commerciales de présenter les nouveautés de la compagnie et d’échanger directement avec les professionnels du tourisme dans un cadre immersif.
Fort de cette première édition, l’armateur prévoit une nouvelle série de rencontres cette année. Une première date est d’ores et déjà annoncée le 25 février à Rotterdam, pour le lancement de la saison 2026.
