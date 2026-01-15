TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ponant Explorations mise sur des partenariats culturels d’exception en 2026-2027

Une quarantaine de départs regroupés dans une brochure dédiée


Danse, art, musique, gastronomie, bien-être… Ponant Explorations enrichit son offre 2026-2027 avec des croisières thématiques conçues autour de partenariats prestigieux.


Jeudi 15 Janvier 2026

Des danseurs du Ballet de l’Opéra accompagneront les passagers lors de performances à bord et à terre, mais aussi d’échanges, conférences et cours de danse classique - Photo : PONANT, Thomas Robin
Photo : PONANT, Thomas Robin
Avec sa collection « Voyager est un Art », Ponant Explorations déploie pour 2026-2027 une programmation de près de 40 croisières thématiques, co-construites avec des institutions culturelles, artistiques et gastronomiques de premier plan.

L’objectif est clair : proposer des voyages qui font sens, où la destination se double d’une rencontre, d’un échange et d’une émotion partagée.

La compagnie reconduit son partenariat avec l’Opéra national de Paris pour deux départs estivaux.

Des danseurs du Ballet de l’Opéra, dont les Étoiles Roxane Stojanov en Méditerranée en 2026 et Amandine Albisson en Atlantique en 2027, accompagneront les passagers lors de performances à bord et à terre, mais aussi d’échanges, conférences et cours de danse classique.

Deux croisières incarnent ce partenariat. La première reliera Nice à Nice, avec un départ le 29 juillet 2026 à bord du Boréal. La seconde naviguera de Lisbonne à Bordeaux, au départ le 6 août 2027, également à bord du Boréal.

L’art comme fil conducteur, de Christie’s à Pinault Collection

L’art s’invite également au cœur de plusieurs itinéraires, avec notamment deux croisières accueillant à bord des experts de la maison de ventes Christie’s, pour des conférences dédiées aux grands courants artistiques.

Autre temps fort de la programmation, une navigation en Adriatique en partenariat avec Pinault Collection, en compagnie de sa directrice générale Emma Lavigne et de l’artiste pluridisciplinaire Edith Dekyndt.

La musique occupe une place centrale dans cette programmation.

En partenariat avec Radio Classique, Ponant explorations propose en 2026-2027 douze croisières musicales placées sous la direction artistique d’Alain Duault.

Artistes confirmés et jeunes talents de la scène classique se succèdent à bord pour des concerts intimistes, avec notamment la participation de Benjamin Bernheim, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon ou Nemanja Radulović.

La haute cuisine comme expérience de voyage

Ponant Explorations poursuit son partenariat historique avec Ducasse Conseil, initié en 2016.

Sur certains départs, des chefs étoilés des restaurants Alain Ducasse embarquent pour proposer démonstrations culinaires et dîners de gala.

D’autres croisières gastronomiques s’inscrivent dans le cadre de collaborations avec Relais & Châteaux ou le magazine Cuisine et Vins de France.

La compagnie confirme également son partenariat avec le Club des Chefs des Chefs, avec la participation annoncée de Cristeta Comerford, ancienne cheffe exécutive de la Maison Blanche, pour une expérience immersive où la gastronomie devient un langage diplomatique.

