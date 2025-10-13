Ponant : Benoît-Etienne Domenget succède à Hervé Gastinel

Benoit-Etienne Domenget nouveau président de Ponant Explorations Group Crédits photos Anthony Demierre PONANT-Julien Fabro
Le départ d'Hervé Gastinel du poste de Président de Ponant Explorations Group a été annoncé dans la presse la semaine dernière.
Il est désormais confirmé par la compagnie de croisières qui appartient à Artémis, holding de la famille Pinault.
Un communiqué de presse annonce que Benoît-Etienne Domenget est nommé à la présidence de Ponant Explorations Group à compter du 3 novembre 2025.
Il succèdera dans ces fonctions à Hervé Gastinel qui quitte le Groupe "pour se consacrer à de nouveaux projets." indique le communiqué.
Benoît-Etienne Domenget aura pour mission de "poursuivre le développement du Groupe à l’international et de renforcer l’excellence hôtelière, dans le respect du savoir-faire maritime unique de PONANT et des plus hauts standards environnementaux de l’industrie."
François-Henri Pinault déclare : "Je me réjouis de l’arrivée de Benoît-Etienne Domenget. Son expérience, particulièrement riche et diversifiée dans des domaines stratégiques pour notre compagnie, lui donnera tous les atouts pour faire de Ponant Explorations Group un acteur toujours plus puissant et innovant dans le domaine des croisières d’exception responsables. Il pourra s’appuyer sur une équipe de grande qualité".
Il ajoute : "Nous tenons à remercier chaleureusement Hervé Gastinel pour la qualité de son engagement au service du Groupe. Sous son impulsion, la flotte est passée de 12 à 20 navires et Ponant Explorations Group est parvenu avec succès à diversifier son activité, notamment vers les croisières fluviales et sur de nouveaux formats comme le Spirit of Ponant".
Le parcours de Benoît-Etienne Domenget avant de rejoindre Ponant
Diplômé de HEC Paris, Benoît-Etienne Domenget a débuté sa carrière au sein du groupe Accor, où il a exercé plusieurs fonctions opérationnelles avant d’être nommé Senior Vice-President Development pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
Il a ensuite dirigé la filiale suisse du groupe hôtelier ainsi que l’hôtellerie low-cost pour la région DACH, supervisant plus d’une centaine d’établissements.
Il a rejoint par la suite Michel Reybier Hospitality, groupe propriétaire d’hôtels de prestige, vignobles et activités de bien-être, avant d’être nommé en 2017 CEO de Sommet Education (Glion, Les Roches, École Ducasse, Indian School of Hospitality et Invictus Education).
