TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Ponant Explorations Group lance Ponant Yachting

La 4e marque commerciale de l'armateur abrite l’activité catamarans


Ponant Explorations Group annonce le lancement d’une nouvelle marque commerciale, Ponant Yachting, qui viendra compléter son offre haut de gamme.


Rédigé par le Mercredi 10 Septembre 2025

La Désirade est l'un des deux catamarans actuellement exploités par Ponant Explorations @Ponant Explorations Group
La Désirade est l'un des deux catamarans actuellement exploités par Ponant Explorations @Ponant Explorations Group
Aerticket
La nouvelle marque de Ponant Explorations, Ponant Yatching, entérine l’arrivée du Groupe dans le segment des catamarans et des croisières à la cabine.

Elle devient la quatrième enseigne de Ponant Explorations Group, aux côtés de Ponant Explorations, Paul Gauguin Croisières et Aqua Expeditions.

Selon le Groupe, cette marque s’incarne avec la construction en France, par Lagoon, du nouveau catamaran, le Spirit of Ponant II, attendu fin 2026 en Polynésie française.

« Avec l’acquisition du Spirit of Ponant II, 22e navire de la flotte, nous étoffons notre offre sur le segment de la navigation de luxe à la voile pour des voyages intimistes, raffinés et responsables », a souligne Hervé Gastinel, président de Ponant Explorations Group, dans un communiqué.

Trois catamarans d’ici fin 2026

Autres articles
Long de 25 mètres et large de 11, il dispose de 427 m² d’espaces de vie et de cinq cabines doubles.

À bord, un équipage de quatre personnes assure un service tout inclus : itinéraires exclusifs, activités nautiques, menus personnalisés et sélection de vins et cocktails. « Nous développons un univers à part entière, où chaque expérience est pensée sur mesure », insiste Hervé Gastinel.

D’ici 2026, trois unités - le Spirit of Ponant, La Désirade et le Spirit of Ponant II - proposeront des croisières privatisables pour 9 à 12 passagers.

A noter que Ponant Yachting sera opéré en partenariat avec Sailoé, renforçant ainsi les liens entre Ponant, Lagoon, le groupe Bénéteau et Sailoé.

Lu 660 fois

Tags : croisiere, ponant, ponant yachting
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Jalisco

Brand news CruiseMaG

Croisières Signature : découvrir la Norvège autrement

Croisières Signature : découvrir la Norvège autrement
Nos croisières Signature proposent une expérience unique à bord pour découvrir des lieux tout aussi...
Dernière heure

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales
Transport

Transport

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias