Ponant accélère : nouveaux catamarans et croisières fluviales francophones [ABO]

Ponant Explorations, enfin, regroupe les 14 navires de la flotte : 4 sistership (Le Boréal, L’Austral, Le Soléal et Le Lyrial) , 6 Ponant Explorers (Le Lapérouse, Le Champlain, Le Bougainville, Le Dumont-d’Urville, Le Bellot et Le Jacques-Cartier) , le voilier Le Ponant, le Commandant Charcot et le Spirit of Ponant.



Ce dernier, un catamaran haut de gamme positionné aux Seychelles, rencontre un vif succès. Les clients peuvent opter pour des croisières à la cabine ou en affrètement privé, ce dernier modèle ayant rapidement surpassé les prévisions. Avec des tarifs compris entre 70 000 et 100 000 euros la semaine tout compris, « les affrètements sont prisés par des groupes d’amis ou des familles recherchant une liberté totale de navigation », détaille Olivier Narcy.



Un second catamaran sera déployé dès cet été en Corse puis aux Caraïbes l'hiver. Un troisième navire de ce type sera positionné en Polynésie pour l'hiver 2026-2027.



« En Polynésie, nous serons armateur comme pour le Spirit of Ponant. Ce projet, fiscalement et administrativement complexe, avance bien. En Corse et aux Caraïbes, nous serons sur un autre dispositif, nous exploiterons un navire neuf conçu comme un véritable produit Ponant. C’est une vraie success story ! , » ajoute le directeur commercial EMEA.



La Polynésie bénéficiera aussi de la venue du Jacques-Cartier, qui proposera des croisières de 14 nuits à l’hiver 2026-2027.