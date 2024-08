OLIVIER NARCY

Directeur Commercial EMEA et des Relations Clients Groupe PONANT

Diplômé en droit, en sciences politiques et de l'ESCP, Olivier Narcy est né le 6 octobre 1978. Il est marié et a deux enfants. Olivier a débuté comme consultant chez Sia Partners et a poursuivi sa carrière au sein de plusieurs sociétés de conseil.​ Il a débuté chez PONANT en 2015 en tant que Directeur Adjoint des Ventes et du Marketing et progressivement étendu ses compétences en matière de ventes et de relations clients jusqu'à occuper le poste de Directeur Commercial EMEA et des Relations Clients Groupe de PONANT.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 27 Août 2024

