Ponant s'ouvre à la croisière en catamaran

Pour les professionnels du tourisme, agences et TO, le modèle commercial se construit à travers deux piliers : le commissionnement sur les ventes à la cabine, et un prix net pour l'affrètement avec la possibilité d'ajouter sa marge.



Les croisières (8 jours / 7 nuits) en Corse (Bonifacio • Bonifacio) : départs dès le 13 juillet 2024, et Seychelles (Mahé • Mahé) : hiver 2024/2025, sont annoncées à partir de 7 500€ par personne.



Le Spirit of Ponant est une première ligne lancée dans l'univers du Yachting, mais Ponant ne s'en cache pas, l'objectif est clairement d'élargir la flotte : "si ce premier navire répond à nos attentes, nous serions ravis de proposer cette offre sur d'autres zones : en Méditerranée, aux Caraïbes, aux Seychelles, mais aussi en Polynésie" précise Olivier Narcy.



Pour rappel, la Polynésie est un terrain de jeu déjà occupé par Ponant avec le Paul Gauguin, et le Jacques-Cartier (d'une capacité de 184 passagers) qui débarquera dans les eaux polynésiennes entre septembre 2026 et mars 2027.



(* Prix sur la base d’une occupation double. Ce prix peut évoluer à l’approche de la date de départ et varie en fonction des disponibilités sur la croisière. Photos non contractuelles.)