Ponant : Anne-Laure Bonnaud, nouvelle directrice financière

Diplômée de NEOMA Business School et titulaire du diplôme d’expertise comptable, Anne-Laure Bonnaud a fait l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Airbus.



Elle y a occupé des fonctions à responsabilité en France, en Inde, en Allemagne et en Espagne, dans les divisions Hélicoptères, Defence & Space, ainsi que dans la filiale logistique Satair. Son parcours l’a notamment conduite à piloter des transformations financières complexes et à participer à des projets de dimension internationale.