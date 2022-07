Hervé Gastinel (Ponant) : "Notre 14e navire sera un voilier carbone neutre... "🔑

TourMaG : Vous venez d'organiser un premier séminaire B2B pour vos partenaires distributeurs. Quels sont les messages forts que vous souhaitiez faire passer ?



Hervé Gastinel : Ce séminaire est une première pour Ponant. C'est un acte important. Nous avons fait le choix de dé-commercialiser la jonction entre deux croisières pour organiser cet évènement et rencontrer nos partenaires.

Nous avons gelé ces 3 jours pour renouer post-covid, des liens forts et montrer aux agences et aux distributeurs? notre attachement à ce partenariat.



A l’heure où beaucoup d’entreprises se demandent si elles ont encore besoin des agences de voyages, des tour-opérateurs… Nous avons cette volonté d’aller chercher les meilleurs partenaires où qu’ils soient? et de développer avec eux du business.



En 2019, le trade sur la zone EMEA a généré 50M€ de chiffre d’affaires pour 10 000 passagers. L’objectif est d’atteindre 95 M€ en 2025 pour 14 000 passagers. Cet objectif en nombre de pax nous aimerions l’atteindre dès 2023-24, avec progressivement une hausse de la valeur.



En volume la progression s’établit à 40% alors qu’en chiffre d’affaires nous serons quasiment sur un doublement de la valeur.



Cela demande des engagements de notre part et une manière de travailler avec nos partenaires, claire et transparente.



Et puis cela demande des ressources. Nous avons renforcé nos équipes notamment sur la partie relation clients. Nous sommes passés de 80 personnes en 2019 à 126 en 2022. Aujourd’hui 72 sont dédiées à la réservation.



La crise a beaucoup secoué cette industrie et je sens un besoin de nouer un partenariat de confiance.