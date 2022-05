Ponant : "Pour cet été, nous avons encore des disponibilités"

TourMaG - Les agences de voyages constatent de plus en plus de ventes de dernière minute. Est-ce également le cas pour Ponant ?



Hervé Bellaïche : Effectivement, nous avons de plus en plus de ventes de dernière minute. Cette tendance semble s'être exacerbée après la pandémie.



Les fenêtres de réservation se réduisent, les clients attendent le dernier moment pour réserver mais dans le même temps nous engrangeons aussi des réservations à plus long terme, à 1 an ou 1 an et demi.



Pour cet été nous avons encore des disponibilités. Avec l'arrivée des nouveaux navires, nous avons 30% de capacité supplémentaire par rapport à la période pré-covid et dans le même temps, nous enregistrons davantage de demandes.



Ponant a été élue compagnie la plus respectueuse de l'environnement. Les clients ont besoin de sens et de retrouver les véritables valeurs du voyage. Et c'est encore plus vrai depuis le covid, nous le ressentons au niveau des réservations.