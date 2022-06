HERVE BELLAICHE Directeur général adjoint PONANT

Ingénieur de formation, Hervé Bellaïche a travaillé à la construction de ponts en Corée du Sud pour la SNCF puis dans un cabinet de conseil en stratégie sur des sujets d’investissements, des problématiques de rachats d’entreprises ou de pivots stratégiques. Ensuite il est recruté par Carlson Wagonlit Travel au poste de directeur commercial et marketing France, avant de passer au business développement Europe. Il débarque enfin chez Ponant, dont il tombe amoureux de l’entreprise, de ses valeurs et de sa vision. (mise à jour le 03/06/2022)

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 3 Juin 2022

BIOGRAPHIE Il intègre en 1997 la Direction Commerciale d’AXA Assurances.



De 1998 à 2006, il est consultant en stratégie chez AT Kearney, sur des missions de repositionnement stratégique ou marketing, souvent pour des fonds d’investissement.



Il entre chez Carlson Wagonlit Travel en 2006 au poste de Directeur Commercial et Marketing France puis devient Directeur du Business Development Europe en 2009.



Il rejoint PONANT en 2013 où il occupe successivement les postes de Vice-président ventes et marketing,



Hervé BELLAICHE est actuellement Directeur Général Adjoint de PONANT. Il est chargé de développer la marque, le marketing et l’activité commerciale dans le monde entier.



Il dirige les activités marketing et commerciales pour les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Australie pour les croisières PONANT et pour les croisières Paul Gauguin.

DIPLOMES Ingénieur de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées

DISTINCTIONS & MANDATS

CONTACT Hervé Bellaïche (Linkdin)

