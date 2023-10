Hervé Bellaïche prend la barre de Catlante Catamarans

"L'équipe actuelle, sous la direction éclairée de Jean-Pascal Siméon et de Fred Talvard, a réalisé un travail exceptionnel en plaçant la satisfaction des clients au cœur de l’entreprise.



Ce modèle de croisières unique à bord de catamarans écoresponsables révèle un potentiel prometteur. Avec le soutien des fonds d'investissement Montefiore Investment et de Bpifrance, nous sommes déterminés à accélérer davantage notre trajectoire de croissance".

rapidement accélérer la taille de sa flotte et son développement en France, en Belgique et en Suisse

donner un nouvel élan à son expansion, avec une conscience environnementale et sociétale encore plus marquée."

"Nous sommes convaincus du très fort potentiel de croissance organique de Catlante à une époque où les enjeux de décarbonation sont omniprésents et que le tourisme plus responsable est plébiscité.



Aux côtés d’Hervé Bellaïche, nous avons pour objectif d’augmenter la flotte de voiliers, dont l’impact carbone est très faible, et de nous développer en Belgique et en Suisse."