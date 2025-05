Catlante NEO veut démocratiser la croisière en catamaran

voyager moins et voyager mieux

déconnectante et reconnectante à la fois

Deux tiers des clients n’ont jamais fait de croisière auparavant

Catlante propose une forme de voyage maritime reposant sur une promesse claire : «». Ce modèle, basé sur des croisières à la cabine en petit comité, se traduit par l’accueil de, accompagnés d’un. Ces croisières ne requièrent donc aucune connaissance nautique. Tous les catamarans sont conçus selon un standard de six cabines de taille équivalente, afin de garantir confort, intimité et expérience partagée.Les itinéraires proposés depuis Marseille permettent de découvrir la, de la mer vers la terre, avec des escales à Cassis, dans les Calanques, aux îles d’Or et jusqu’à Saint-Tropez. Le, sera complété dès 2026 par unà bord d’un Catlante NEO. L’objectif est d’élargir la clientèle en proposant une offre plus flexible, avec par exemple des, notamment les week-ends de mai ou en format mid-week.Catlante met en avant une approche «», qui séduit une clientèle composée à 80 % de Français. Le modèle attire notamment des personnes pour qui embarquer sur un bateau de ce type est une première. «», souligne Hervé Bellaïche . Le, à partir de(hébergement, repas, activités), se veut compétitif par rapport à une offre hôtelière 4 étoiles.