Catlante Catamarans lance son nouveau navire, le Catlante NEO, et invite les agents de voyages à bord pour un week-end de croisière

Le Catlante NEO inaugure la gamme “Privilège”, pensée pour répondre aux attentes de voyageurs les plus exigeants, en quête d’espace, de raffinement et de sérénité. Ce nouveau catamaran, plus moderne dans ses lignes et ses aménagements, propose des cabines élégantes avec salle d’eau privative, des espaces communs baignés de lumière, un pont spacieux pour la détente, et toujours un équipage professionnel et attentionné de trois membres : un capitaine, un cuisinier et un hôte de bord cabinier.



L’objectif : proposer un niveau de confort supérieur, tout en conservant l’esprit fondateur de CATLANTE, fait de simplicité choisie, de liberté et d’attention à l’environnement. Aucun détail n’a été laissé au hasard dans la conception du NEO : choix des matériaux, agencement, circulation à bord… tout est pensé pour que le voyage commence dès l’embarquement.



Ce nouveau bateau opérera dès l’été 2025 sur les croisières Corse du sud et Sardaigne, avant de rejoindre la Martinique pour les croisières de l’hiver aux Grenadines. Au printemps 2026, deux nouvelles unités verront le jour et permettront d’élargir l’offre de croisières aux Baléares et à la Provence, tout en conservant les itinéraires Corse et Sardaigne.