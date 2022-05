Ponant lance la troisième édition de son roadshow

Des rendez-vous privilégiés entre mai et octobre pour le roadshow "L'Appel du Large"

Après deux années de crise sanitaire, Ponant se réjouit de retrouver ses partenaires et clients à l'occasion de son roadshow, "l'Appel du Large". Des rencontres sur le terrain sont ainsi prévues entre mai et octobre 2022 dans six villes de France, ainsi qu’à Bruxelles et Genève.

Rédigé par Tom Villeneuve le Jeudi 5 Mai 2022

