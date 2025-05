AVIAREPS lance son roadshow en France

Pour la première fois, le AVIAREPS Around the World fera étape en France. Trois soirées seront organisées à Paris, Lyon et Marseille les 3, 4 et 5 juin 2025.Cet événement professionnel réunira. Il s’adresse aux tour-opérateurs et agents de voyages souhaitant découvrir ou renforcer leurs partenariats internationaux.En plus des échanges professionnels, un buffet, des boissons et unseront proposés aux participants dans chaque ville.