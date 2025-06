Aviareps Paris : Eve Maillard, nouvelle directrice du pôle aviation

Son arrivée s'inscrit dans notre volonté de renforcer notre position de leader sur le marché et d'offrir à nos partenaires un accompagnement toujours plus expert et personnalisé.

Eve Maillard aura pour mission de piloter le développement et la stratégie commerciale du« Je suis particulièrement heureux qu'Eve Maillard nous rejoigne en tant que Directrice du pôle Aviation pour la France. Eve est une professionnelle chevronnée, dotée d'une excellente connaissance du marché. Son expertise sera un atout précieux pour concrétiser nos ambitions et accélérer le développement des ventes des compagnies aériennes que nous représentons en France.», déclare Thomas Renault , Directeur Général Aviareps France. «Aviareps a également annoncé hier, la nomination de Tom Fecke en tant que Responsable Mondial Croisières pour diriger l’expansion de ses services internationaux dédiés aux compagnies de croisière.