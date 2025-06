Aviareps accélère sur la croisière et recrute Tom Fecke

"sera responsable de l’élargissement de son portefeuille de services pour les compagnies de croisières à travers le monde."

Aviareps annonce la nomination de Tom Fecke au poste de. Il aura pour mission de développer la division croisières d’AVIAREPS à l’échelle internationale.Tom Fecke supervisera le département croisières de l’entreprise etTom Fecke dispose de plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs du voyage et des croisières.Il a occupé des postes de direction et de vente chez Travelport, Avis Rent a Car, Sabre et RCL Cruises. Il a également été Secrétaire Général de l’Association Internationale des Compagnies de Croisière (CLIA) à Bruxelles.