Croisière : rebond confirmé à l’échelle mondiale, un potentiel encore à réveiller en France

La Méditerranée concentre toujours l’essentiel des départs (63,7%) pour le marché français, suivie des Caraïbes (21,1%) et de l’Europe du Nord (5,5%).



Il reste cinquième en Europe, derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.



La croissance mondiale est particulièrement marquée en Amérique du Nord (+13,4%, à 20,5 millions de passagers) et en Asie-Océanie (+9,8%, à plus de 4 millions de passagers).



En Europe, la progression est plus modeste mais réelle (+2,8%, à 8,44 millions). La CLIA prévoit d’atteindre 37,7 millions de passagers dans le monde en 2025.