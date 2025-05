Miami : ce que le Seatrade Cruise Global 2025 révèle sur l’avenir de la croisière

La France était également fortement représentée. Deux collectifs majeurs ont participé : French Atlantic Ports (Honfleur, Caen-Ouistreham, Le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Nantes-Saint-Nazaire et Bordeaux) et French Med Ports (Marseille, Toulon, Sète et la Corse).



Les huit ports corses ont souligné avoir « multiplié les rencontres avec les armateurs pour préparer les prochaines saisons, échangé sur les défis environnementaux et renforcé leur réseau international, avec l’ambition de promouvoir un développement maîtrisé et durable de la croisière ».



Les territoires ultramarins - notamment la Martinique, la Guadeloupe, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin et la Guyane - étaient également bien présents pour promouvoir leurs escales.



Enfin, à l’occasion de son 40ᵉ anniversaire, Seatrade Cruise Global a également tenu à valoriser la nouvelle génération.



Le programme 20 Under 40 a mis en lumière vingt jeunes talents de moins de 40 ans, engagés dans la transformation de l’industrie par l’innovation, la digitalisation et la transition environnementale.