Entre Quercy et Limousin : à la découverte des 8 Plus Beaux Villages de France !

Oui, huit « Plus Beaux Villages de France » jalonnent ce territoire. Et quels villages ! Collonges-la-Rouge resplendit de son grès pourpre, pierre historique de ce bourg médiéval aux couleurs de feu.Sur la crête d’une colline, Curemonte brille par les tours rondes et carrées de ses trois châteaux, dominant des demeures nobles et une belle halle.joue aussi une partition médiévale. On y vient pour le très beau tympan de son abbatiale Saint-Pierre et la douceur de sa rivière, point de départ de descentes en canoës familiales et fraîches.Côté Lot, le territoire est encore mieux... loti. A se demander pourquoi, a du attendre 2022 pour rejoindre le camp des « Plus Beaux Villages de France ».Sans doute a-t-elle été victime de sa réputation touristique et d’une profusion de commerces plus mercantiles qu’identitaires. Se balader dans sa rue marchande, grimper les escaliers à flanc de rocher, visiter ses sanctuaires…C’est en automne que l’on s’y sent le mieux, quand les chênes du causse calcaire alentour prennent leur teinte brunâtre.