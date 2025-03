Le Norwegian Aqua s’apprête à effectuer sa première transatlantique

Le nouveau fleuron de Norwegian Cruise Line , sorti des chantiers de Fincantieri, effectuera une traversée transatlantique depuis Southampton, au Royaume-Uni, le 28 mars 2025. Il rejoindra les États-Unis le 4 avril 2025, avec des événements inauguraux prévus à Boston et New York,, le Norwegian Aqua offre plusieurs nouveautés, dontr, une attraction hybride entre montagnes russes et toboggan aquatique, etune zone de divertissement interactive mêlant jeux d’arcade rétro et réalité virtuelle.Les amateurs de gastronomie découvriront Sukhothai, le, aux côtés d’établissements renommés comme Cagney’s Steakhouse et Le Bistro. Les passagers pourront également profiter d’un programme de spectacles, incluant