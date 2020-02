Avianca confie sa représentation à AVIAREPS

Avianca annonce qu’elle sera désormais représentée sur le marché français par Aviareps.



Le spécialiste de la représentation commerciale et marketing de compagnies aériennes et de destinations sera en charge de définir et mettre en place une gamme complète de services de GSA, dont la vente, les services marketing, la réservation groupes et individuelle ainsi que la billetterie, indique un communiqué de presse.



Au départ de Paris, Avianca est en partage de code avec Iberia, permettant ainsi de proposer des vols via l’Espagne à destination de Bogota et de l’Amérique du Sud. Depuis la province, la compagnie colombienne a des connexions via Madrid, Barcelone, Londres et Munich avec différentes compagnies aériennes partenaires telles qu’Iberia, Lufthansa, British Airways et Air France.