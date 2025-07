Quimbaya Latin America réunit ses équipes à Rio

Le séminaire s’est tenu à Rio de Janeiro et a réuni l’ensemble des responsables opérationnels et administratifs issus des bureaux de Quimbaya Latin America en Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Colombie, Équateur, Guatemala, Mexique, Panama et Pérou. L’objectif principal de cette rencontre était de consolider les synergies entre les différentes entités du groupe, d’évaluer les pratiques existantes et de déterminer les évolutions à mettre en œuvre pour les prochaines années.



Les participants ont pris part à des séances de travail autour de l’activité de réceptif, de son organisation et de ses perspectives. Ils ont ensuite rencontré les pôles stratégiques de l’entreprise répartis par département : technologie, production, ressources humaines, commercialisation et marketing, administration générale et opérations. Ces rencontres ont permis à chacun de formuler des besoins, d’identifier des points d’amélioration et de proposer des solutions adaptées aux réalités de terrain.



L'entreprise repose sur une structure de proximité, avec des équipes présentes dans chaque pays. Celles-ci entretiennent des relations directes avec les partenaires locaux — transporteurs, hôteliers, restaurateurs, guides — et avec les compagnies aériennes, dans une logique de coopération quotidienne et de personnalisation des offres.