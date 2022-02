La recherche scientifique monte à bord du commandant Charcot de Ponant

En parallèle du projet de science académique, l’engagement de PONANT consiste à offrir à ses passagers l’opportunité de s’impliquer dans les projets à bord.



Ateliers et protocoles sont présentés et animés par les experts naturalistes à bord permettant à chacun de participer à la recherche scientifique.



C’est dans cette optique qu’un partenariat avec The Polar Collective – association animant et coordonnant des ateliers de science participative – a été créé.



À bord, lors de conférences dédiées, les scientifiques impliqués présentent également les enjeux de ces diverses missions.



Des enjeux qu’Hervé Gastinel, président de PONANT, place au cœur de l’engagement de la compagnie : « Mettre nos moyens techniques et humains au service de la science pour développer des opportunités pour la recherche est pour nous un prolongement logique de la sensibilisation de nos passagers à la protection de la planète ».