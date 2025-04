Première mondiale : Le Commandant Charcot fera le tour de l’Antarctique en 2028

À l’origine de ce projet et personnellement impliqué, j’ai toujours à cœur de faire découvrir aux passagers les secrets de cette nouvelle route de navigation, comment nous composons avec humilité avec les éléments — le vent, la mer, la glace — pour aller au plus près du merveilleux

Aujourd'hui, nous souhaitons faire vivre aux passagers ces frissons d’exploration lors de la première circumnavigation de l’Antarctique. Un territoire où l’homme n’a encore jamais débarqué, un monde de glace qui reste à découvrir

Le départ de la circumnavigation est prévu en janvier 2028 depuis Ushuaïa, en Argentine. Le navire mettra le cap à l’ouest pour rallier Hobart, en Tasmanie, au terme d’un périple de 30 jours. Après une escale de deux jours, Le Commandant Charcot repartira en février en longeant cette fois la côte orientale de l’Antarctique pour revenir à son point de départ en 34 jours. L’ensemble de l’itinéraire couvre près deCette navigation a été conçue par les Étienne Garcia et Patrick Marchesseau , qui assureront la direction conjointe du navire. «», déclare leprécise : «. »Le Commandant Charcot est équipé pour, notamment grâce à deux laboratoires (sec et humide) pour l’analyse d’échantillons et une antenne SIMS permettant de mesurer en continu l’épaisseur de la glace. Les activités à bord incluent lesLe navire bénéficie d’uneet d’une propulsion hybride électrique alimentée par du gaz naturel liquéfié (GNL), répondant auxLes. Il est possible de