Ponant : des croisières encore disponibles cet été et jusqu’à fin 2025

"Notre marque a une telle aura que les voyageurs et les agences de voyages peuvent penser qu'il est nécessaire de réserver un an ou un an et demi à l'avance pour bénéficier de nos disponibilités. Mais ce n'est pas le cas, l'offre de Ponant est très riche, et il reste des opportunités pour cet été et la fin d'année,"

Vous pensez qu'il est trop tard pour réserver une croisière Ponant Explorations pour cet été et jusqu'à la fin 2025 ?Bonne nouvelle, il reste encore des disponibilités à la fois dans les zones chaudes en Méditerranée et dans les Caraïbes, mais aussi dans les zones froides : en Islande et au Groenland, au pôle Nord et en Antarctique.détaille Olivier Narcy , directeur Commercial EMEA.