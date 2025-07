Amplitudes recrute Olivier Manent et Carole Debont

De son côté, Carole Debont intègre également Amplitudes au poste de directrice des achats après avoir passé près de six ans chez PerfectStay, où elle a successivement dirigé le pôle Circuits et occupé la fonction d’Area Manager Long-Courriers. Elle y assurait la gestion des achats terrestres à l’international, la négociation des offres spéciales et le pilotage des performances commerciales.Auparavant, elle a été responsable de production chez Directours (groupe NG Travel), où elle a développé les marques Kappa Club et Nosylis Collection, tout en animant la force de vente et en négociant les achats internationaux. Elle a également exercé chez Voyage Privé en tant qu’acheteuse Océan Indien.Son parcours s’est enrichi d’expériences dans le digital, notamment comme International eCommerce Manager chez Visme à Washington, et Digital Project Manager chez Edatis, où elle a collaboré avec des clients majeurs comme Air France ou Amadeus.