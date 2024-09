Amplitudes : comment José Martinez a pris le virage techno ! 🔑

Pour José Martinez, pas de doute, le client regarde la technologie : "pour réserver un Paris - Marseille en train ou en avion, ils ne vont plus passer par le off line. Les TMC qui survivront sont celles qui prendront le virage technologique, et qui sauront garder des équipes professionnelles et empathiques pour faire du service haut de gamme quand il le faut."



Mais déjà d'autres projets sont dans les cartons. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative devrait rapidement faire émerger de nouveaux outils pour la TMC.



"Nous travaillons sur les Bots IA. A partir du premier semestre 2025, les clients pourront dialoguer avec notre nouvel outil. Il pourra par exemple répondre à des demandes telles que Réserve moi l'hôtel que mon collègue à réserver la dernière fois... Il sait déjà le faire... "



Ce qui fait dire à José Martinez : "Concentrons nous à mieux acheter, faisons du service VIP quand il y a la demande, et laissons faire les machines, quand elles savent faire..."