NDC Air France : retrait des tarifs TO et VRF d'Edifact au 1er janvier 2025 🔑

"Le taux de pénétration de NDC en France chez les agences est de 50%. Un billet sur deux vendu en France par les agences de voyages passe par le canal NDC"

"La France est le pays leader chez les agences, pour Air France - KLM. Le taux d'adoption dans le monde tourne autour de 30%. Nous constatons une accélération et c'est un vrai succès depuis le début de l'année"

"Les meilleurs tarifs d'Air France - KLM sont sur NDC"

"Sur le long-courrier en business, il est possible d'économiser via NDC 300 € en moyenne pour un aller simple, 200€ pour la premium et de 30 à 50 € sur la classe éco"

