Air France : un nouveau et dernier report de la surcharge GDS ?

Une décision qui s'explique aussi par le fait que les agences affaires françaises font office de petit village gaulois, dans le secteur de la distribution en France et en Europe.



Selon les informations en provenance de Roissy, 40% des billets émis en AGV loisirs le seraient via le canal NDC, contre 25% l'année passée. Le taux sera même quasiment de 100% pour les OTA.



Une adoption massive, malgré les craintes, qui fait de la France le marché le plus dynamique sur la nouvelle norme de distribution en Europe.



Au sein de l'état-major de la compagnie NDC est de moins en moins un sujet, tout comme la surcharge ne l'est plus vraiment, tellement la pénétration de la technologie serait spectaculaire.