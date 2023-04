NDC : Air France supprime des tarifs loisirs, vers la fin des GDS ?

Cela cible clairement le segment loisir, avec des règles de durée sur les week-ends.



Air France va retirer les classes tarifaires les plus avantageuses en termes de prix,

Pour résumer, Air France pousse les agences de voyages loisirs à basculer sur NDC,

Air France ne verse plus de prime aux GDS, donc nous ne pouvons plus continuer avec l'ancien système, nous compenserons avec le nouveau.



Nous avons des incentives sur NDC et pour des montants non négligeables,

" nous explique un observateur du secteur.Ainsi, les 4 classes de tarifs les moins chers d'Air France ne seront plus distribuées par les canaux historiques de la distribution touristique." conclut l'observateur.les tarifs promotionnels, mais aussi les options et des offres plus personnalisées seulement sur ce nouveau canal.Un nouveau coup dur pour les GDS, avec cette décision." considère Richard Vainopoulos.Chez Marietton, les primes à la vente sur la nouvelle norme sont aussi en place, aussi bien sur Amadeus NDC X, que sur WonderMiles. Les sommes dépassent plusieurs centaines de milliers d'euros pour les meilleurs points de vente.De quoi faire taire les plus réfractaires sur les changements d'habitude et le passage au Nouveau Monde.Malgré tout, ces nouvelles rémunérations seraient encore éloignées du temps béni du commissionnement que Laurent Abitol aimerait revivre.