NDC : L'année 2023 sera celle de tous les risques ? Andres Fabris, PDG et fondateur de Traxo alerte sur les réservations hors système

American Airlines a basculé son contenu sur NDC, depuis une dizaine de jours. Nous parlons là de la plus importante compagnie au monde. Et ce changement devrait entraîner quelques problèmes pour les spécialistes du voyage d'affaires n'ayant pas anticipé la nouvelle. D'après Andres Fabris, PDG et fondateur de Traxo, cette étape "présente un risque pour le secteur".

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 13 Avril 2023





American Airlines a basculé toute une partie de son contenu sur le nouveau standard de distribution, depuis 10 jours maintenant. Une révolution puisque nous parlons là de la première compagnie au monde.



Sauf que si le transporteur américain n'a pas tergiversé, les agences spécialisées dans le voyage d'affaires pourraient connaître quelques problèmes.



" L'année du NDC présente un risque pour le secteur " déplore même, Andres Fabris, le fondateur de



Pour le PDG de l'entreprise fournisseur mondial de saisie en temps réel des données relatives aux voyages d'affaires, le risque principal étant que les réservations hors système vont exploser.

NDC pose des "questions préoccupantes" pour le voyage d'affaires Nous verrons de plus en plus de compagnies aériennes proposer davantage de contenu uniquement via leurs canaux NDC, comme l'a fait American Airlines.



De telles actions signifient que les voyageurs d'affaires seront obligés de sortir du système pour réserver ces tarifs, " prédit Andres Fabris.



Derrière, c'est toute la chaine de valeur du secteur qui sera impacté.



Ces " fuites " entraînent souvent des frais de voyage plus élevés, mais réduisent également la visibilité des dépenses et le contrôle des politiques.



De plus, les réservations en dehors des systèmes poseraient également des " questions préoccupantes " pour l'employeur en ce qui concerne l'obligation de diligence.



" Trop souvent, le problème des fuites passe inaperçu, car la plupart des entreprises ne disposent tout simplement pas des outils de données nécessaires pour suivre les réservations hors système.



Elles n'ont donc pas conscience de l'étendue réelle du problème et risquent de ne pas saisir l'ampleur de ce nouveau défi, " estime Andres Fabris, le fondateur de Traxo.



De l'autre côté de l'Atlantique,



