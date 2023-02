Air France : pas de surcharge NDC avant le 31 décembre 2023

Le réseau Manor appliquera par réciprocité, à compter du 31 mars, une surcharge producteur intégrée au prix du billet couvrant la perte de productivité, les services non rémunérés ou mal rémunérés à ce jour et l’interdiction de paiement par carte faite aux agences,

Afin d’accélérer la transition vers NDC, la distribution des plus bas tarifs d’Air France et de KLM sera progressivement exclusivement assurée via NDC et canaux directs d’Air France et de KLM au cours de l’année 2023,

Une menace qui était devenue réelle quelques jours plus tard, avec la décision du conseil d'administration du réseau de vouloir facturer plus cher les billets d'Air France." expliquait son président.Manor et les autres acteurs n'auront pas besoin de jouer les gros bras avant quelques mois." précise le communiqué du groupe aérien.La décision de décaler la mise en place de la surcharge s'explique selon la compagnie, par le fait que l’écosystème du voyage d’affaires a besoin de plus de temps pour s’adapter à cette nouvelle technologie.Ce n'est sans doute pas l'explication que donneront les agents de voyages, mais ils se contenteront de cette position.