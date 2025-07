Montagne en été : le tournant réussi du Club Med [ABO]

Notre mission est toujours la même, proposer l’esprit libre : vacances sans contraintes

Et surtout

il s’agit de maintenir nos efforts pour produire une offre touristique durable

Très heureux d’inaugurer le nouveau Club de Serre Chevalier entièrement rénové à la fois pour sa clientèle, mais aussi pour ses saisonniers qui peuvent bénéficier de deux bâtiments de qualité pour leur hébergement, Henri Giscard d’Estaing . Et cela d’autant plus, que les bons résultats du Groupe sont au rendez-vous et font de lui un responsable inattaquable.Le virage vers le haut de gamme est un succès qui a permis au Trident deEt cela, malgré les critiques initiales, notamment celles de la clientèle traditionnelle, nostalgique d’une époque certes révolue. Mais en partie seulement.Car, qu’on le veuille ou non, le Club Med aujourd’hui ce sont quand même des sourires, le tutoiement, les prénoms, un personnel attentif, chaleureux, une abondance permanente, des familles et des enfants particulièrement bien traités, une offre culturelle et sportive de qualité, diversifiée en fonction des attentes d’une clientèle le plus souvent fidèle aux valeurs de ce qui est rapidement devenu et resté le modèle des villages clubs dans le monde : partage, convivialité, respect de l’autre, absence de contraintes et surtout « esprit libre ».» a ainsi déclaré avec le sourire le PDG, en chemin vers l’Italie où a été signée la construction d’, poursuit-il,» qui, avec l’engagement « Happy to care » fait du Club Med un acteur prêt pour le futur, dont les ambitions pour l’avenir se résument aux quatre diktats suivants :Pour le premier point, il sera sans doute atteint une fois le plein fait en bord de mer et une fois la montagne investie avec succès, surtout pour la saison d’été et sur l’ensemble de l’année, car il va désormais de soi que l’un des scénarios préconisés pour l’avenir de la montagne passe par le développement d’un tourisme au moins deux saisons et celui de la captation d’une clientèle sédentaire.Pour le deuxième objectif, il n’y a pas vraiment de menace, et cela malgré la suppression de la Méditerranée dans le nom de la marque. Des cocons de lumière, des paysages et décors idylliques, des terrains de jeux pour tous, une diversité inégalable d’activités, etc.Pour le troisième point, il n’y a aucun souci à se faire non plus. L’enseigne est au diapason, tant en matière de décarbonation, d’économie d’eau, d’isolation, d’architecture, choix des matériaux, circuits courts, primauté au local, réparation de mobilier ou dons à des associations.Quant au modèle économique, il semble également lui réussir puisque