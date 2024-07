bonheur

Le Bonheur si je veux

… Donc, en ouvrant Clubmed.com, on arrive sur un nouveau site relativement discret, suggérant la détente et le plaisir, mais sur un ton sobre, presque confidentiel.Des photos de grande qualité donnent le ton d’une ambiance raffinée, élégante, sereine… à l’image de celle que l’hôtellerie de luxe contribue de plus en plus à standardiser, à travers le monde.Clairs, simples, voire minimalistes (pour reprendre les mots des communicants de la marque), les écrans fournissent aussi des textes descriptifs allant à l’essentiel : « Faire un avec la nature » (au Brésil), « Evasion luxuriante », « Séjours au paradis » en Thaïlande, « Le luxe naturel » en Sicile etc. avant de développer une information plus détaillée et plus exhaustive.Bien entendu, les visuels des villages et de leurs hébergements sont particulièrement adaptés aux goûts de cette clientèle jeune, belle, nantie, privilégiée, soit en couples, soit en solo, que cible l’opérateur. Ainsi que sur les enfants qui disposent, rappelons-le, d’un accueil, d’un service et de divertissements adaptés à leur jeune âge et au budget de leurs parents (Voir : le nouveau village pour enfants de La Palmeraie à Marrakech ).Quant aux thématiques proposées par le Club Med, elles sont également parfaitement mises en valeur : bien être, sports, découverte, nature, gastronomie, montagne, hiver…Rien ne manque à une offre qui, depuis quelques années, a fait le choix d’une montée en gamme, donc d’un produit de qualité inattaquable, capable d’apporter ce fameux «» promis par des campagnes antérieures comme «» qui n’aura pas manqué de rester dans les mémoires, bien qu’elle date de 1989 !