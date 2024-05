Club Med : Inauguration d'un nouvel espace à Marrakech

Le Maroc a constamment été au coeur des grandes évolutions du Club Med.



Ainsi, nous sommes heureux de célébrer aujourd’hui la finalisation réussie de la transformation du Club Med, que nous avions lancée en 2004, ici à Marrakech, dans ce lieu symbolique de notre histoire,

Cette extension est un signal fort qui démontre l’intérêt des investisseurs et des marques internationales pour notre destination.



L'hébergement représente un vrai défi dans la feuille de route 2023-2026 du tourisme, en particulier compte tenu des exigences découlant des grands événements que le Maroc va organiser,

" a expliqué Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med.C'est toujours à Marrakech que la marque au trident a commencé la transformation de son modèle économique. Vingt ans plus tard, cette montée en gamme, pour proposer un portefeuille composé à 100% de resorts Premium et Exclusive Collection, s'achève dans cette même ville." a commenté Fatim-Zahra Ammor, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.