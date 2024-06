Club Med recrute 400 personnes pour l'été

L’Institut du Goût by Club Med est une chance pour tous les passionnés qui ont l’envie de voyager et de découvrir une multitude de cultures et de styles de cuisines variés. Cette formation permet de déceler les talents, leur donner les outils pour développer leurs compétences et faire face aux enjeux qu’ils auront au sein de leur Resort. Au Club

Med, la gastronomie est une aventure multiculturelle, portée par une équipe jeune et dynamique, dans le respect de l'humain et de l'ouverture d'esprit

Club Med recrute dès à présent plus de 400 G.E & G.O pour compléter ses équipes dans 6 familles de métiers : hôtellerie & restauration, enfance, bien-être, supports, sports etExclusive Collection.> 270 postes sur le segment de l’hôtellerie & de la restauration> Près de 30 postes dans les métiers de l’enfance> Club Med ouvre 30 opportunités de carrière dans le domaine du bien-être pour rejoindre leséquipes SPA et assurer un confort optimal et un moment de détente aux clients> 25 postes pour les métiers supports> En sports nautiques et terrestres : 15 moniteurs voile, maîtres-nageurs sauveteurs, moniteurs ski nautique, moniteurs fitness, etc.> Pour les Resorts et Espaces Exclusive Collection les plus prestigieux, Club Med recherche 30 talents ayant l’envie d’offrir aux clients une expérience hors du commun avec des prestations et des services haut de gamme.La Restauration au Club Med, c’est plus de 30 métiers, rappelle l'entreprise. L'Institut du Goût by Club Med accompagne les G.O et G.E Cuisine tout au long de leur carrière.”, témoigne Philippe Jourdin, Chef de Cuisine Meilleur Ouvrier de France 1993 et formateur des équipes cuisine dans les Resorts.