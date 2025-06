Voyage et tourisme : des philosophes des lumières aux sociologues de l’ombre [ABO]

On peut encourager une pratique plus sobre du voyage en nombre de kilomètres, et considérer que traverser le Massif central en VTT entre potes à la sortie du bac peut être le plus beau des voyages. Et si d'autres veulent traverser l'Europe en auto-stop, ou le Canada en train, le voyage sera beau aussi et ne relèvera d'aucune injonction, juste d'une envie, qui n’a rien à voir avec la fuite d’un quotidien insupportable.



Voyager pour devenir un étranger pour les autres relève plus d’une approche humaniste que d’une injonction sociale. Voyager pour partir à la rencontre de l’autre n’est pas un marqueur de réussite, mais un marqueur d’ouverture et de curiosité, et puisque qu’il s’agit de (re)faire le débat sur l’usage du temps libre, j’ai la conviction que cette ouverture vers le monde s’oppose à l’isolement engendré par le divertissement digital.



Ce qui me gêne dans ce débat et cette critique récurrente du voyage et des vacances (et donc du tourisme), c’est de voir que des sociologues passent plus de temps à porter un jugement de valeur sur le contenu de nos vacances, alors qu’il me semble que l’injonction sociale, la vraie, c’est plutôt celle qui oblige les plus précaires à être assignés à résidence, faute de ressources pour voyager.



Bonnes vacances, avec ou sans injonction sociale.