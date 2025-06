Qui pour croire encore à la démocratisation du tourisme ? [ABO]

Tout est dit, et c’est inquiétant - car au nom de la transition, en montagne, à la mer, ou à la campagne, - la stratégie est la même : il faut limiter, réduire, dans l’idée de sanctuariser l’espace dans lequel on vit, parce qu’on ne veut plus partager cet espace !



Il a dans cette approche, une volonté affichée de considérer que « le tourisme ça commence à bien faire » et donc d’en limiter, non plus le développement, mais son objet même, et ce dans des lieux qui ont pourtant été aménagés dans la seule vocation d’accueillir des vacanciers.



Dans ces conditions comment imaginer un seul instant que le sujet du droit aux vacances devienne une priorité, si on considère que les 60% de Français qui partent en vacances sont déjà de trop !



Du coup, ça devient assez facile de considérer que les vacances c’est un truc surfait si on veut ringardiser le tourisme, et de considérer que lire un peu plus, aller voir des bons films au cinéma d’art et d’essais si possible, ou de faire son jardin, serait quand même bien plus intelligent que d’encombrer les autoroutes tous les samedis de juillet aout.



C’est vrai qu’encourager les habitants de la Courneuve à faire leur jardin, pour assurer la tranquillité de ceux qui se sont acheté une résidence secondaire à la Grande Motte, fallait oser !