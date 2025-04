Peut-on encore débattre sereinement du sujet de la transition du tourisme ? [ABO]

l’irresponsabilité du tourisme

Je ne vais pas revenir sur la futilité de cette ambition, nous avons tous compris qu’il n’existera jamais de classement dans ce domaine, que la seule mesure qui compte c’est celle quialors tant mieux et bravo. Mais dans la mesure où nous refusons de nous fixer des objectifs, il n’y a plus de débat, et on passe à autre chose.Donc on en revient à la mesure de nos progrès, et je me dis qu’on pourrait faire une longue liste de toute la production et type de consommation touristique, afin dece qui pèse le plus dans «» de manière à le rendre plus responsable.Mais même sur ce sujet qui parait simple, on n’y arrive pas, et j’ai même envie de dire qu’on fait preuve d’une grande lâcheté. Le transport aérien pèsedont on sait tous que les vols en France sont plus export qu’import.C’est-à-dire qu’on finance une production qu’il faudrait diminuer, mais le deuxième effet, mais là silence total !