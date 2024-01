Autre sujet : en matière de transition, impossible de ne pas prendre en considération la plus impactante des transitions, la transition numérique qui n’en finit pas de nous étonner et de dérouter beaucoup d’entre nous.



Surtout après cette année 2023 qui a assisté à l’explosion de l’I.A via le désormais célèbre logiciel ChatGPT dont la notoriété est devenue « mainstream » en quelques mois.



Oui, presque tout le monde a entendu parler de cette machine incroyable qui répond en quelques secondes à toutes sortes de questions : poliment, le plus sérieusement possible, avouant ses lacunes quand elle ne sait pas répondre, et capable de rédiger un texte en alexandrins ou dans une langue étrangère avec de plus en plus d’habilité. Pour les professionnels du tourisme, prompts à adopter toute sorte de nouvelles technologies, le futur de l’information était assuré !



D’ailleurs, très vite, un département comme les Bouches-du-Rhône par exemple ou des plateformes comme Expédia ont tenté l’expérience, tandis que des cohortes de journalistes ont fait des tests sur la fiabilité des réponses fournies et y ont été de leurs critiques. Critiques dont certaines, très nombreuses, ont concerné et concernent encore les menaces de ce genre d’intelligence sur l’emploi qui, soyons honnêtes, risque bel et bien d’y perdre quelques plumes à l’avenir.



Mais, globalement, il semblerait qu’entre intelligence humaine et artificielle, la partie ne soit pas encore gagnée ni par l’une ni par l’autre. Les deux intelligences ont en effet besoin chacune de l’autre. Sans humain pour alimenter les machines, d’où viendrait l’information ? C’est sur ce débat que l’on s’oriente dans tous les secteurs, y compris touristique.



Cependant, la technologie de l’information n’est pas la seule à fracturer nos contemporains. L’artifice est dans la consommation en général (alimentaire, vestimentaire, médicale) et a d’ores et déjà engendré des réactions contraires et orienté vers une consommation plus naturelle de nombreux segments de population. Même si le bio a tendance à décliner, inflation oblige, il est à prévoir qu’il progressera dans les années à venir.



Comme dans nombre de scénarios de science-fiction, l’homme apprend de plus en plus qu’il ne domine pas la nature mais qu’il a en a autant besoin que de la technique.)