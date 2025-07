Autocariste, le groupe Borini se lance dans la distribution [ABO]

« Nos équipes ont entre 13 et 30 ans d’expérience. Ce sont de véritables expertes du métier »

« sont restées dans leur jus »

« Une croisière affrétée avec

s’est remplie en dix jours. »

« Le voyage en autocar a encore de l’avenir. Il est plus écologique, convivial et adapté à la redécouverte de la France et de l’Europe. Le confort des véhicules haut de gamme, l’attention au service, et la montée en gamme de l’offre contribuent à redorer l’image de ce mode de voyage. »

« L’objectif, c’est de repartir sur de bonnes bases, avec des produits différenciants et adaptés au territoire »

Le choix de conserver tout le personnel en place a été une évidence :, reconnait Corinne Egéa.En complément,, notamment dans l’agence de Cluses pour avoir minimum deux personnes par agence.Cependant, les agences, installées depuis plus de 40 ans,est lancé : relooking intérieur et extérieur, travaux d’agencement, nouvelle signalétique… Le tout orchestré avec l’aide d’architectes d’intérieur, pour un déploiement prévu entre fin 2025 et 2026.Autre enjeu :, un savoir-faire historiquement fort chez SAT, mais laissé en sommeil ces dernières années, notamment suite à la crise du Covid. Une premièreest déjà sortie cette année.Et la demande semble au rendez-vous :Un bon signe pour Corinne Egéa :Pour bâtir cette nouvelle offre, le groupe interroge directement ses clients via des questionnaires, dans une démarche d’écoute et de co-construction., poursuit la nouvelle directrice tourisme de SAT/Borini.