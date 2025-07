Crash Air India : action volontaire ou incident technique ? [ABO]

"Pourquoi as-tu coupé ?"

"Je ne l’ai pas fait."

Le fait que le constructeur (et la FAA) n’ordonne pas de vérifications complémentaires plaide en faveur d’une autre cause de l’incident.



Il n’y aurait pas mieux que la coupure des deux moteurs à ce moment précis pour envoyer l’appareil au tapis.



Cela dit, la discussion retranscrite ne va pas dans ce sens, même si le commandant de bord - le plus à même de faire ce genre de manipulation - pourrait évidemment avoir menti en disant qu’il n’avait rien touché,

Il reste aussi la possibilité de la présence d’une troisième personne dans le cockpit, comme un observateur ou un instructeur, mais cela n’est pas mentionné dans le

Il est regrettable que nous n’ayons pas plus de détails sur les conversations. Mais c’est sans doute volontaire, tout comme le flou entretenu par le rapport. Ils veulent peut-être faire durer la chose, pour que les gens oublient et passent à autre chose,

conclusions définitives

Si- même s'il manque encore certaines données, notamment le contenu de la seconde boîte noire -poursuit le pilote interrogé." souligne le commandant de bord.Une analyse que rejoint, avec des nuances, Gérard Feldzer. Pour l'ingénieur et pilote de ligne français,Les dernières révélations du Wall Street Journal sème le doute sur la personnalité du commandant de bord (Sumeet Sabharwal).Le média américain rapporte que, sur la base de l'enregistrement des échanges entre les deux PNT, c'est bienLe copilote, aux commandes, se tourne vers son collègue plus âgé et lui pose la question (retranscrite plus haut : "Pourquoi as-tu coupé ?").Alors que la pression médiatique et celle du rapport semblent peser de plus en plus lourd sur la personnalité de Sumeet Sabharwal, les enquêteurs de l'AAIB appellent les médias à la retenue, affirmant qu'il est encore trop tôt pour tirer des "conclusions définitives".Dans quelques jours ou semaines, toute la vérité devrait être levée sur ce tragique accident.