Air India et Sabre signent un accord de distribution

Désormais propriété du groupe Tata , Air India, dans le cadre de son plan de transformation quinquennal, intitulé Vihaan.AI (l'aube d'une nouvelle ère en sanskrit), développe sa flotte et son réseau, et se réorganise.Pour rappel, Tata Sons (Tata) et Singapore Airlines (SIA) ont fusionné Air India et Vistara. Air India a passé une super commande : 140 A320neo, 70 A321neo, 34 A350-1000 et 6 A350-900 ce début d'année à Airbus