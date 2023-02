Airbus : une année record, avant de se réinventer ?

Nous adaptons notre production pour qu'elle corresponde à l'offre,"

Avec 1 078 commandes brutes dans le pipe contre 771 en 2021 et des commandes nettes établies à 820 avions après annulations, le constructeur a du pain sur la planche.La dernière super commande en provenance d'Air India (140 A320neo, 70 A321neo, 34 A350-1000 et 6 A350-900) marque un début d'année en fanfare.Si mes chiffres peuvent donner le tournis, ils vont sans doute causer quelques migraines aux ingénieurs dans les usines de production. En 2022, le constructeur n'avait pas réussi à maintenir la cadence et assurer son objectif de produire 700 avions.Les cadences de production seront au coeur des enjeux de 2023 pour Airbus.prévient le PDG.Concrètement, il est prévuAinsi, comme le rappellent nos confrères de Journal Aviation, 9 A350 devraient sortir des ateliers chaque mois à la fin de l'année 2025, contre 6 actuellement.Une remise en route, après la crise, rendue compliquée notamment à cause d'un rétablissement plus long que prévu de la chaîne d'approvisionnement.