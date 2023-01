Air France commande 3 nouveaux Airbus A350-900

Par ailleurs, le CA a également approuvé une commande ferme de 4 Airbus A350F cargo, qui seront opérés par Martinair pour le compte de KLM Cargo.



Ces Airbus A350F viendront remplacer la flotte de 4 Boeing 747F actuellement opérée par KLM Cargo et Martinair. Ils seront basés à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol.



" Bénéficiant des dernières innovations technologiques et équipé de moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97, l'A350F cargo présente des performances environnementales significativement améliorées par rapport aux appareils de génération précédente. Ses émissions de CO2 sont réduites de plus de 40% par rapport à celles du Boeing 747F. Son empreinte sonore est quant à elle inférieure de 50%" , précise Air France-KLM.



Pour rappel, en décembre 2021, Air France-KLM avait passé une commande portant sur 4 Airbus A350F cargo pour Air France.



Les livraisons à Martinair et Air France sont attendues à compter du second semestre 2026. Les deux compagnies compteront donc parmi les opérateurs de lancement de l'Airbus A350F cargo.



" Le renouvellement de la flotte est le premier levier de réduction des émissions de CO2, à effet immédiat. Aux côtés de l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF) et de l'éco-pilotage, il est l'un des piliers de la trajectoire de décarbonation du Groupe, qui vise -30% d'émissions de CO2 par passager/km d'ici 2030 comparé à 2019.



La trajectoire de décarbonation du Groupe a récemment été validée par l'organisme indépendant SBTi (Science-based Targets initiative). "



Au 31 décembre 2022, Air France-KLM exploitait une flotte de 506 appareils, donc 6 avions cargo.